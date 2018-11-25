Тюменская семья выступила в детских больницах вместе с международной командой волонтеров

Тюменцы Светлана и Василий Хозяиновы присоединились к интернациональной команде волонтеров, которые выступали в детских больницах Санкт-Петербурга в рамках ежегодной благотворительной акции.

Семилетний Василий Хозяинов стал единственным ребенком в составе команды больничных клоунов, но наравне со взрослыми проявил себя настоящим затейником с отличным чувством юмора. В команду также вошли добровольцы из США, Австралии, Великобритании, Японии, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Испании, Мальты и, конечно, России. Возглавил международную группу американский врач и клоун Патч Адамс, пишет "Тюменская область сегодня".

В течение недели волонтеры проводили игротерапию в семи учреждениях городского, областного и федерального уровней. В инфекционном отделении городской детской больницы имени Филатова клоунам пришлось выступать через стеклянную стену, что стало необычным опытом для артистов.

Испанка Эста и итальянка Марлен придумали для детей игру в волейбол воздушным шариком. Многие из артистов-добровольцев использовали музыкальные инструменты: губную гармошку, бубен, укулеле, гитару.

Заместитель главного врача больницы имени Карла Раухфуса Анна Медведева одобрила участие юного тюменца в международной акции.

Организаторы благотворительного тура провели для иностранных волонтеров культурные мероприятия: показали Эрмитаж, Мариинский театр, Екатерининский дворец, а также шоу театра "Лицедеи".