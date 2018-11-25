В Тобольске готовятся к старту проекта "МедиаТОК"

Проект "МедиаТОК" стартует в Тобольске с 25 ноября. Чтобы привлечь внимание к образовательному мероприятию, для студентов Тобольского многопрофильного техникума, медицинского колледжа имени Володи Солдатова и педагогического института имени Дмитрия Менделеева провели акцию "Заряди телефон — зарядись медиа".

В рамках акции актер в костюме "сэндвич-панели" с изображением электрокота предлагал молодым людям зарядить свои девайсы. Параллельно он рассказывал о проекте "МедиаТОК", пишет "Мегатюмень".

"Задача акции была не только привлечь внимание к проекту и замотивировать ребят принять в нем участие, но также показать, что информационные поводы можно использовать для привлечения подписчиков в группы в социальных сетях. Эти и другие инструменты продвижения будут представлены в рамках образовательной программы", - сообщила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Проект "МедиаТОК" включает шесть основных направлений: копирайтинг, продюсирование, PR, фото, видео и дизайн. В течение трех недель ребята будут погружены в атмосферу digital-агентства и посоревнуются в создании контента. Победителей примут в штат создателей и редакторов современного новостного паблика о молодежи Тобольска.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/mediatok-/.