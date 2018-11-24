Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее елочное украшение

Фото: ДК "Водник"

Дом культуры "Водник" предлагает любителям творчества побороться за призы в конкурсе на лучшее новогоднее елочное украшение. Работы участников принимают до 7 декабря. Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Организаторы конкурса предлагают совместными усилиями украсить городскую елку в районе Мыса, у ДК "Водник". Прием конкурсных работ уже стартовал, четыре счастливчика по окончанию конкурса получат классные призы.

Три победителя станут счастливыми обладателями приглашений на новогодние утренники в ДК "Водник", которые состоятся 22 декабря. А четвертый победитель получит приз зрительных симпатий – за наибольшее количество лайков участнику подарят сертификат в "Ниндзя-парк".

Итак, для участия в конкурсе необходимо:

1. Смастерить красивое новогоднее елочное украшение и привезти его в ДК "Водник" до 7 декабря;

2. Сфотографировать свою работу, выложить пост в социальные сети "Вконтакте" или "Инстаграм" и отметить ДК "Водник". Если у ребенка нет соцсетей, данный пост можно опубликовать в соцсетях родителей.

Критериев для победы всего два – оригинальность и эстетика. Так что шанс есть у любого юного тюменца!

В жюри конкурса вошли: руководитель ДК "Водник" и ДКиТ "Торфяник" Любовь Кириленко, руководитель художественной студии "Акварелька" ДК "Водник" Наталья Янецкая и художник ДКиТ "Торфняник" Олег Шевченко. Они и определят в декабре четырех победителей.

Награждение победителей состоится на открытии елки 21 декабря.

Уточнить подробности и ознакомиться с положением о конкурсе можно по телефону 45-47-29, на странице ВК или на сайте.