В тобольском перинатальном центре устроили праздник для преждевременно рожденных детей

В тобольском перинатальном центре прошел праздник преждевременно рожденных детей. Родители, принявшие участие в мероприятии, поделились своими воспоминаниями и успехами в воспитании детей.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, ежегодно более ста детей в Тобольске рождаются преждевременно и нуждаются в оказании высокотехнологичной помощи. Врачи учат их дышать, есть, совмещать дыхание и глотание. Перинатальный центр оснащён самым современным оборудованием для выхаживания глубоко недоношенных детей.

"Праздник призван показать будущим мамам и родителям только что родившихся недоношенных детей, что даже в этом случае малыши вырастают здоровыми и совершенно ничем не отличаются от детей, появившихся на свет в положенный срок. Самый маленький из наших пациентов родился с массой тела всего 680 граммов. Сейчас ему десять лет — сообразительный, активный мальчик", — рассказывает заведующая отделением новорождённых Галина Полушкина.

В этом году акушеры перинатального центра Областной больницы №3 выходили более сотни детей с низкой и экстремально низкой массой тела. А их коллеги из Областного перинатального центра в Тюмени с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов - ежегодно выхаживают около 150 деток.