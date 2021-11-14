Артем и София стали самыми популярными именами для тюменских новорожденных

Артем и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Тюменской области по итогам 9 месяцев 2021 года. Такой рейтинг составили в региональном управлении ЗАГС.

Среди мальчиков распространенными стали имена Артем, Александр, Михаил, Максим, Матвей, Дмитрий, Иван, Роман, Тимофей и Лев. Девочек чаще всего называли София, Анна, Ева, Виктория, Полина, Мария, Алиса, Дарья, Екатерина и Ксения.

Встречались и редкие имена. Например, женские: Агриппина, Весна, Лукерья, Капитолина, Прасковья, Савелия, Юрия, Фекла, Милалика, Лолита. Мужские наиболее редкие имена: Антип, Аполлон, Кузьма, Мартын, Гавриил, Никонор, Потап, Серафим, Силантий, Яромир, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, с 8 ноября в органы ЗАГС Тюменской области вернулись прежние правила. Теперь церемонии бракосочетания вновь проводят в присутствии до 10 человек. QR-коды о вакцинации и справки не требуются. Органы ЗАГС региона продолжают работать по предварительной записи, за исключением регистрации смерти.