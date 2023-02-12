В прошлом году более тысячи тюменцев сменили свои имена

Комитет ЗАГС администрации города за 2022 год составил 1263 записи акта о перемене имени, еще 78 – в январе этого года.

– В большинстве случаев заявления о перемене имени подаются женщинами. Основными причинами являются: желание носить добрачную фамилию, желание носить более благозвучное имя и (или) фамилию. Лица, желающие переменить имя, предпочитают более распространенные фамилии, имена, отчества, – сообщили изданию "Тюменская область сегодня".

Перемена фамилии, имени, отчества осуществляется органами записи актов гражданского состояния в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации перемены имени. Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.