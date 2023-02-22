В 2022 году в Тюменской области родилось 18 038 детей

Органы ЗАГС Тюменской области в 2022 году зарегистрировали 18 038 рождений, мальчиков на 322 больше, чем девочек: 9180 и 8858 соответственно, сообщается в телеграм-канале Управления ЗАГС Тюменской области.

По двойням мужской пол тоже преуспел: за год в регионе родилось 76 двойни мальчиков и 64 двойни девочки. Двойни, где мальчик и девочка - 74. Также зарегистрирована одни тройня мальчиков и одна тройня, второй два мальчика и одна девочка.

У мальчиков по итогам года в топ-5 имен вошли Александр, Артем, Матвей, Михаил и Дмитрий, среди редких Остап, Ермак, Радомир. Кузьма и Сильвестр. Девочек чаще всего назвали Софией, Евой, Анной, Викторией и Марией, любители редких имен для своих малышек подобрали имена вроде Маруси, Аси, Лукерьи, Клары, Пелагеи и даже Луны.