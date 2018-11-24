Тюменские аграрии вывели новый сорт картофеля

13:21 24 ноября 2018
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krimm.ru

Селекционеры тюменской агрофирмы КРиММ вывели и зарегистрировали новый сорт картофеля, который получил название "Мишка". Работа велась совместно с Уральским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Мы уже достаточно давно занимаемся селекцией, сотрудничаем с учёными, и новый картофель "Мишка" стал результатом наших многолетних экспериментов, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - Проводятся они в рамках специальной федеральной программы по созданию конкурентоспособных сортов картофеля отечественной селекции".

Основная цель программы - преодоление зависимости от иностранных патентообладателей, а также поставок исходного семенного материала из Западной Европы.

"Рынок картофеля в нашей стране достаточно емкий. А "Мишка", считаем, сорт перспективный, ранний, столовый с отличными вкусовыми качествами. Клубни красные, овальной формы.  В ближайшем будущем они появятся на наших полях", - говорит Геннадий Рязанов. 

Теги: АПК , картофель , КРиММ
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