Тюменские сельхозпредприятия приступили к уборке овощей

Уборка урожая ранних овощей, картофеля и озимых зерновых культур началась в Тюменской области, первыми на поля вышла агрофирма "КРиММ" Упоровского района. Там уже убрали 500 гектаров озимой пшеницы, урожайность - 19 центнеров с гектара.

Одновременно стартовала уборка картофеля. Прямо с полей на прилавки скоро начнет поступать свежий урожай капусты, свеклы и различных видов салатов.

Прямо с поля на прилавки скоро начнет поступать и свежий урожай капусты, свеклы и различных видов салатов. Так, капусты аграрии уже собрали 887 тонн: убрано 15 гектаров, урожайность 591 центнер с гектара. Свеклы — 108 тонн (убрано 4 гектара, урожайность 309 центнеров с гектара). А также 39 тонн салатов (убрано 2 гектара, урожайность 170 центнеров с гектара).

Всего в Тюменской области посажено почти 1 тысяча гектаров овощей открытого грунта, около 8 тысяч гектаров картофеля, почти 5 тысяч гектаров озимых и около 730 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур.