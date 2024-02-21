Тюменцы отправят сербам семенной картофель

Экспортный контракт на поставку семенного картофеля, выращенного на полях Тюменской области, в Сербию в начале 2024 года заключила Агрофирма "КРиММ".

Для осуществления поставок семенного и продовольственного картофеля в зарубежные страны экспортеры проводят сертификацию партий "второго хлеба" только из обследованных мест хранения, после получения результатов мониторинга фитосанитарного состояния таких мест.

Для экспорта семенного и продовольственного картофеля необходимо провести все контрольные мероприятия, исключительно в регионе (месте) происхождения картофеля, в ходе которых будет установлено, что отправляемая продукция соответствует требованиям стран импортеров.

Выход на зарубежные рынки и увеличение экспорта продукции сельского хозяйства РФ реализуется тюменскими производителями на практике, отмечают в департаменте АПК ТО.