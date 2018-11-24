Дети из тюменских малоимущих семей могут посещать бесплатные занятия по лепке

Бесплатные занятия по лепке из глины для детей от 6 лет из малообеспеченных семей в Тюмени проводит мастерская талантов "Тепло души" (50 лет Октября, 63а).

В мастерской дают знания и первые навыки по работе с глиной, живописи, цветоведению, композиции и дизайну, знакомят с народным творчеством, декоративно-прикладным искусством, сообщает "Вслух.ру". Занятия позволяют отработать умения лепки из глины разными способами, работы на гончарном круге, с красками.

"Мы развиваем творческий потенциал, мелкую моторику рук. Каждое изделие из глины проходит обжиг в муфельной печи", - отметили в мастерской.

Получить дополнительную информацию или записаться можно по телефону 89220023368 – Галина Феньвеши.