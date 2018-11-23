Культурная афиша Тюмени на декабрь: концерты, спектакли и детские постановки

В декабре тюменцам представится возможность посмотреть любимые многими спектакли в Тюменском драмтеатре, порадовать детей спектаклями, а также насладиться живой музыкой на концертах в филармонии. Подробнее — в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

VII Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев приглашает" пройдет со 2 по 4 декабря в Тюменской филармонии. Программа нынешнего фестиваля очень разнообразна и таит в себе новые сюрпризы и приятные встречи, которые подготовил Денис Мацуев для слушателей.

Тюменский драмтеатр порадует горожан и гостей города спектаклем "Стасик, играй" 2 декабря. Это лирическая, музыкальная, добрая и светлая сказка для взрослых, наполненная всеми любимыми песнями и искрометными шутками, где молодому поколению зрителей представится удивительная возможность окунуться в замечательную пору влюбленности их родителей.

Самый популярный, судя по рейтингам, юмористический проект российского ТВ "Импровизация" — в Тюмени! Оценить юмор звездных гостей по достоинству получится 3 декабря в Доме культуры "Нефтяник".

В Тюменской филармонии 9 декабря начнется концерт Тюменского филармонического оркестра и Штефана Владара. Австрийский пианист и дирижер Штефан Владар в музыкальных кругах имеет репутацию одного из самых разносторонних музыкантов мира. Его концерты проходят в главных музыкальных центрах Европы, Америки и Азии, он выступает как солист, играет в сопровождении лучших оркестров, дирижирует, аккомпанирует певцам и участвует в камерных ансамблях.

Легендарному коллективу Формэйшн "Вера" исполняется 20 лет! Всех желающих приглашают на юбилейный вечер в ДК "Нефтяник" 19 и 20 декабря. Эта команда, которая не нуждается в представлении. Команда, которую узнают и любят во всем мире. Команда, в основной состав которой стремятся попасть лучшие танцоры со всех уголков страны.

На сцене ТБДТ появится волшебный мир Востока, благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям. Восточная сказка "1001 ночь" знакома всем. История повествует о приключениях доброго Аладдина, влюбившегося в принцессу Будур! Но у Аладдина нет шансов завоевать сердце красавицы, ведь он бедняк. И здесь на помощь приходит сказка — всё начинает кружиться в вихре волшебства!

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