В Тюмени создаются новые ТОСы

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Две новых организации территориального общественного самоуправления (ТОС) хотят сформировать жители Калининского городского округа. Один находится в районе новых домов 110 и 112 со всеми корпусами по улице Кремлевской, второй - в границах улиц Интернациональная-Карла Маркса-Волгоградская-Парковая-Амурская-Кремлевская-Портовая-Магнитогорская-Восстания.

Участники постоянной думской комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы, заслушав выступление представителя указанного округа, единогласно поддержали проекты решений по данным вопросам, отметив, что это позитивная тенденция, когда жители проявляют интерес к общественной деятельности и активно участвуют в решении городских вопросов.

Люди поверили в такую форму общения между собой или же у людей много проблем на своих территориях и одним из способов их решения является работа ТОСов?

Председатель постоянной комиссии Степан Киричук склоняется ко второму варианту. "Исходя из общения с горожанами, полагаю, что через такое объединение они пытаются решить проблемы своих территорий. Для власти здесь важно другое. В процессе решения этих проблем местная власть должна показать, что поддерживает жителей. Чтобы это начинание было продолжено уже в более конструктивном и созидательном направлении. В большинстве случаев это получается".

Как пример, Киричук привел ТОС ДОКа: "Когда-то появился из-за огромного количества проблем – просто жить было невозможно. Сегодня там покупают квартиры, строят дома, идет разговор о развитии территории и ТОС существует, потому что есть энтузиасты, такие как этот руководитель, есть такие люди, которые вокруг них собираются. Где есть активность – там и жизнь", – отметил депутат.