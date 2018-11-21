О правилах выгула домашних животных рассказывают эксперты УК "Благо"

Проблема правильного выгула собак всегда остро стоит среди жителей многоквартирных домов Тюмени. Как правильно выгуливать своих четвероногих любимцев, рассказали эксперты управляющей компании "Благо".

В своих советах специалисты компании опирались на "Правила содержания домашних животных в городе Тюмени", принятые городской думой.

Хозяин обязан обезопасить свое животное, других собак и кошек, находящихся в месте выгула, людей и имущество. Без короткого поводка и намордника могут гулять только щенки возрастом до трех месяцев и собаки на специально огороженных площадках.

Предпочтение нужно отдавать укороченному поводку, который при необходимости легко натянуть, чтобы питомец не мог причинить вред посторонним. На ошейнике необходимо закрепить бирку с информацией о владельце, собаке и номером телефона.

Если животное напало на другое животное, человека или проявило признаки бешенства, владельцы обязаны немедленно уведомить об этом учреждение ветеринарной службы по месту регистрации или пребывания домашнего животного.

Ну и, конечно же, каждый владелец обязан убирать за своим питомцем. Это основные требования, регламентирующие правильный выгул животных и их нахождение в обществе.

Специалисты управляющей компании "Благо" еще раз напоминают жильцам своих домов о необходимости соблюдения вышеуказанных правил, ведь это в разы облегчит работу дворников и уборщиц, а также позволит избежать конфликтов с соседями.