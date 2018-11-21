В "Медгороде" в выходной день бесплатно проконсультируют мужчин

В эту субботу, 24 ноября, на базе поликлинического отделения ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" (ул. Барнаульская, 32) пройдет день мужского здоровья. Мероприятие будет посвящено выявлению онкологической урологической патологии у мужской части населения. В этот день обследование смогут пройти все желающие. Консультации проводятся бесплатно, по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Прием у онкологов-урологов пройдет с 9 до 14 часов. Обследование рекомендуется пройти всем, кто относится к группе риска, тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье, а также практически здоровым мужчинам старше 40 лет.

Телефон для записи 52-03-03. Обращаться по адресу: ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город", г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32, поликлиническое отделение.