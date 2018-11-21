Тюменцам расскажут о памятниках архитектуры Тюмени и Тобольска

В Музейном комплексе имени Словцова продолжается цикл открытых лекций "История градостроительства и архитектуры Тюменской области". Тюменцы уже узнали об истории Зауралья и рождении первых сибирских городов, впереди — рассказ о памятниках архитектуры Тюмени и Тобольска, а также о развитии планировочной структуры нынешнего областного центра.

Лекции читает Валерий Кулачковский, почетный архитектор России, доцент кафедры архитектуры и дизайна ТИУ, преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ТГИК, с 1996-й по 2002 год — главный архитектор Тюмени.

Расписание ближайших лекций:

22 ноября — "Тобольский кремль. Основные этапы развития. Структурные элементы и композиция ансамбля";

29 ноября — "Памятники архитектуры города Тобольска. Культовые сооружения и гражданские здания. Композиционные и стилистические особенности";

6 декабря — "Развитие города Тюмени и его планировочной структуры до XX века";

13 декабря — "Памятники архитектуры города Тюмени. Культовые сооружения. Гражданские здания. Композиционные и стилистические особенности";

20 декабря — "Памятники архитектуры города Тюмени. Деревянное зодчество".

Начало всех лекций в 18 часов, вход свободный. Место проведения: Музейный комплекс имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).