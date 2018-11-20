Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменцев ожидают десятки интересных мероприятий: вечеринки, концерты, спектакли. Осталось только выбрать.

Сергей Лазарев

Один из самых ярких и талантливых исполнителей современной поп-музыки Сергей Лазарев представляет свое новое головокружительное шоу "N Tour". Концерт пройдет в поддержку нового долгожданного альбома певца, выпущенного в декабре 2017 года, а, значит, зрители услышат не только любимые ими песни и известные хиты Сергея, но и новые композиции.

Когда: 20 ноября в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 1200 — 5000 рублей

Монодрама "Крейцерова соната"

Герой спектакля, дворянин Позднышев женился по любви, но быстро понял, что их с женой связывает только плотское влечение и под одной крышей существуют два совершенно чужих друг другу человека. "Крейцерова соната" – это исповедь убийцы, поставленная по повести Льва Толстого, в которой так много безумия, надрыва, правды, возмущения, в которой звучит ропот против плоти и любви и в то же время, понимание безграничности их власти.

Когда: 20 ноября в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики 129)

Стоимость: 700 — 800 рублей

Комедия ужасов "Грязнуля"

Главный герой спектакля, Макс, просыпается однажды ночью с ощущением, что он забыл закрыть входную дверь, и в квартиру проникло НЕЧТО. На протяжении всего спектакля это НЕЧТО гонится за ним, преследуя дома, у друзей, на работе. Спектакль пронизан обрывками сновидений, иногда почти булгаковской фантасмагорией, музыкой, юмором и множеством ироничных авторских отступлений. При этом "Грязнуля" – очень тёплая и современная история, развязка которой будет близка и понятна каждому в зрительном зале.

Когда: 20 ноября в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 800 рублей

Спектакль "ВойнаЗА"

Спектакль по повести Алексея Толстого "Гадюка". История о том, как молодые люди ищут своё место в мире, открывают для себя, что этот мир совсем не мирный, решают, к чему стремиться и за что воевать.

Когда: 20 ноября в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 200 — 300 рублей

May Wave$

Рэп-исполнитель лейбла "Booking Machine". Значимую долю известности в хип-хоп комьюнити артисту принесли сольники "Уход" и "Уход 2: наверное, навечно". А после сингла "Rock Star" парня начали называть "Ростовским Weeknd".

Когда: 20 ноября в 19:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 700 рублей

Диана Арбенина

К своему 25-летию группа "Ночные снайперы" готовит альбом "The Best", в который войдут самые любимые хиты "Снайперов" в новых аранжировках.

Когда: 21 ноября в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 2300 — 3700 рублей

Группа "Нервы"

Группа подарит жителям Тюмени два часа живой музыки, исполнив и проверенные временем хиты, и новые, сочные песни со второй части свежего альбома "Самый дорогой".

Когда: 21 ноября в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 1500 — 3000 рублей

Концерт джазового квартета "Jazz Street"

"Jazz Street" - самый популярный и именитый джазовый коллектив в Тюмени. Они играют в самых разных джазовых стилях, таких как свинг, латина, би-боп, фанк. Музыканты порадуют гостей вечера звучанием традиционного джаза, а так же современными песнями в джазовых обработках.

Когда: 21 ноября в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Стоимость: 300 — 400 рублей

Sensual Party

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Когда: 21 ноября с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Вход свободный!

Lumen

В ноябре Lumen продолжат тур, приуроченный к двадцатилетию группы. Начав отмечать День рождения "электрической" частью весной, Lumen собрали аншлаги на крупнейших площадках, включая московский Stadium и в очередной раз доказали — круглая дата не делает музыку группы ностальгической, их хлесткие и яростные песни абсолютно созвучны сегодняшнему дню. На очереди — акустика.

Когда: 22 ноября в 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 1800 — 2500 рублей

Продолжение здесь.