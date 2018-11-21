Тюменские кадеты стали первыми по робототехнике в конкурсе Минобороны

Фото - http://tpku.mil.ru

Команда Тюменского президентского кадетского училища заняла первое общекомандное место и получила Кубок победителя во II молодежной научно-технической конференции "Юный робототехник", которая проходила на минувшей неделе в Москве.

В конференции участвовали более 300 воспитанников из 27 довузовских организаций Министерства обороны Российской Федерации, руководители органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны.

Честь тюменского училища защищали восьмиклассник Георгий Хабнер (второе место в "Роботире"), десятиклассники Даниил Базанов (второе место в"Робобиатлоне" и Марк Аржановский (третий в соревновании "Программирование в реальном времени"), одиннадцатиклассники Никита Ермошкин и Григорий Лешкевич и другие ребята.

"Поездка на соревнования произвела на меня огромное впечатление! Каждый вынес для себя что-то новое. Мы готовы работать еще усерднее, чтобы улучшить результаты. Особую благодарность выражаю своему руководителю секции робототехники Алексею Сергеевичу Фарафонову", – поделился впечатлениями Артем Липовцев.

В рамках конференции состоялась демонстрация научных достижений и разработок, прошли соревнования и выступления воспитанников с докладами.

Основными задачами соревнований являются привлечение обучающихся к инновационному, научно-техническому творчеству в области робототехники, формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области инновационных технологий, робототехники, мехатроники и программирования. Конференция прошла под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ТПКУ.