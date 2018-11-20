Международный Санкт-Петербургский культурный форум вдохновил сотрудников ЦКиТ "Тюмень" на новые идеи и проекты

Фото: Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Сотрудники Центра культуры и творчества "Тюмень" приняли участие в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. На культурном событии мирового уровня профессионалы ЦКиТ "Тюмень" получили новые навыки и умения, которые планируют применить на практике, чтобы радовать тюменцев новыми проектами.

Форум ежегодно притягивает тысячи экспертов в сфере культуры со всего мира: звёзд театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества.

В рамках мероприятия в этом году была сформирована масштабная программа профессионального и общественного потока, представлен ряд российских и мировых премьер, а также деловая и культурная программа стран, получивших статус "Страна-гость VII Санкт-Петербургского международного культурного форума" и тематические направления, такие как "Фестиваль фестивалей".

"Я очень впечатлена масштабом форума и его идеей. Каждый день был наполнен разными мероприятиями. Несомненно, все новые знания я применю на практике. Вдохновившись форумом, мы обязательно представим тюменцам новые проекты в ближайшее время", - поделилась начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий Олеся Семенова.

Стоит отметить, что открытый лекторий "Культура 2.0", который традиционно проходит в рамках форума и вызывает огромный интерес актуальными темами дискуссий и мастер-классов, обновил свой формат и позволил вовлечь в общественные дискуссии максимально широкий круг интеллектуальной публики, активно интересующейся современным культурным процессом и развитием новых технологий.

Организаторами форума выступили Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Санкт-Петербурга.