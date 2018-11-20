В Тюменской филармонии прошел концерт "Несвятые святые"

В Тюменской филармонии 19 ноября была исполнена литературно-музыкальная композиция "Несвятые святые". Автор сценария, режиссер Оксана Шелест, а также народный артист РСФСР Александр Голобородько прочли рассказы из одноименного сборника митрополита Тихона (Шевкунова).

Проникновенное чтение книги сопровождалось русскими народными, военными композициями в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной под управлением дирижёра Дмитрия Дмитриенко.

Перед концертом в органном зале прошла лекция-беседа со штатным клириком Вознесенско-Георгиевского храма Максимом Ивановым. На встрече много говорили о Боге и Дьяволе, о людских соблазнах, добре и зле. Кроме того, Максим Иванов рассказывал, как церковь помогает человеку восстанавливать и поддерживать вечные любовные отношения со Всевышним. Лекция была навеяна книгой "Несвятые святые". Священник смог осветить некоторые страницы произведения через свой духовный опыт.

"Несвятые святые" - книга митрополита Тихона (Шевкунова), которая уже стала бестселлером: к 2017 году она выдержала 14 изданий, её общий тираж составил два с половиной миллиона экземпляров. Издание переведено на семь языков.

Концерт прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.