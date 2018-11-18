В Тюмени состоится профориентационный фестиваль

Профориентационный фестиваль "ПрофиБудуЯ!" пройдет в Тюменском технопарке 22-23 ноября. Всех желающих ждут с 9:00 до 17:00, вход свободный.

Гости фестиваля получат возможность познакомиться с миром профессий, учебными заведениями региона. Здесь будет представлены площадки организаций профобразования, на которых их будут действующие студенты. Они не просто расскажут об условиях приема и обучения, но и поделятся эмоциями и впечатлениями, пишет "Мегатюмень".

Также в рамках фестиваля будут проводится круглые столы и увлекательные мастер-классы, на которых можно будет познакомиться с азами дизайна, кулинарии, криминалистики и т. д.



Более подробную информацию можно узнать по телефону "горячей линии" 8 (3452) 27-36-05.

