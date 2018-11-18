Тюменские онкологи завоевали президентский грант на реализацию нового проекта

Проект тюменских онкологов "Убедись, что ты здоров!" завоевал грант президента РФ по итогам конкурса. Реализовать мероприятия запланировано в 2019 году.

Авторами проекта стали специалисты "Медицинского города". Его основная цель – поспособствовать раннему выявлению онкологических заболеваний среди жителей Тюменской области, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам руководителя организационно-методического отделения "Медицинского города" Тимура Гайсина, в рамках проекта запланированы мероприятия, направленные на информирование граждан о возможностях системы раннего выявления онкологических заболеваний, на мотивацию населения к прохождению специальных онкологических скринингов и снижение предубеждений в отношении онкологических заболеваний.

"Будут организованы онко-экспресс-осмотры в трудовых коллективах региона. Реализация проекта приведет к заинтересованности пациентов наблюдать за своим здоровьем", - подчеркнул Тимур Гайсин.

В Тюменской области внедрена полномасштабная система раннего выявления онкологических заболеваний через систему высокотехнологичных скринингов и доступные кабинеты раннего выявления заболеваний в каждой поликлинике. Однако люди по-прежнему слишком поздно обращают внимание на собственное здоровье. В 2017 году в регионе зафиксировали около 6 тыс. случаев злокачественных новообразований, 44% опухолей обнаружили на поздних стадиях.