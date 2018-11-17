Тюменцы, мечтающие о жизни за границей, могут получить консультацию экспертов

Консультации и помощь при оформлении документов при переезде по двум популярным направлениям, в Канаду и Израиль, оказывают специалисты Агентства по вопросам иммиграции BetterLife.

Более тысячи клиентов за 7 лет работы агентства получили возможность осуществить свою мечту и справиться со всеми спорными ситуациями, неизбежно возникающими при переезде, а тем более в другую страну с иным менталитетом.

Эксперты BetterLife помогают россиянам не только оформить необходимые документы, но и подыскать подходящее жилье, выбрать учебное заведение или найти интересные вакансии на рынке труда.

Работа агентства основывается на индивидуальном подходе к каждому клиенту. В команде есть опытные юристы, переводчики, адвокаты и нотариусы. Поскольку Израиль и Канада заинтересованы в притоке иностранных специалистов, любой житель России может претендовать на легальный переезд в поисках лучшей жизни. Тем более, что учебных заведений и рабочих мест в данных странах предостаточно.

Сделать первый шаг навстречу мечте можно, заполнив анкету на официальном сайте агентства. После этого с вами свяжутся специалисты по нужному направлению и расскажут обо всех преимуществах, доступных именно вам.