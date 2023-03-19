Более 51 тыс. человек переехало в Тюменскую область

Итоги миграции за 2022 год в Тюменской области подвел Тюменьстат. Согласно статистике, всего за год на постоянное место жительства в Тюменскую область прибыли 51 тыс. 275 граждан. Основная часть — 43 тыс. 394 человека — переехали из других регионов России. В прошлом году 620 граждан из дальнего зарубежья поменяли прописку на тюменскую. Еще 7 тыс. 261 человек прибывших — из стран СНГ.

По сравнению с 2021 годом миграционный рост немного замедлился. Годом ранее Тюменская область пополнилась 53 тыс. 685 прибывшими на ПМЖ гражданами, сообщает Вслух.ру.