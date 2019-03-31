Канада приняла рекордное число иммигрантов за столетие

За последние три месяца 2018 года Канада зарегистрировала самый большой приток иммигрантов за столетие, доведя цифру за год до 321 065. Такие данные были опубликованы на прошлой неделе Статистическим управлением Канады в Оттаве.

Статистическое агентство сообщило, что приток является частью бума международной миграции, который включает рост числа непостоянных жителей, таких как иностранные студенты. Это был долгожданный попутный ветер для экономики, пытающейся справиться со стареющей демографией и другими проблемами, такими как рекордный долг домохозяйств.

Рост международной миграции способствовал росту занятости – даже на фоне вялых показателей в других частях экономики – поскольку иммигранты, как правило, трудоспособного возраста, сообщает NewsRu.Ca - новостной сайт для русскоговорящих жителей Канады.

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