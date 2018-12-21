Хотите жить за границей? Проверьте свои шансы на иммиграцию

Жизнь за границей – заветная мечта многих россиян. Первый шаг к ее исполнению – выбрать страну и оценить свои шансы на легальную иммиграцию.

Такое серьезное решение лучше принимать, основываясь не только на своих субъективных предпочтениях, но и мнении квалифицированных экспертов. Международное агентство по вопросам иммиграции "BetterLife" вот уже семь лет успешно помогает своим клиентам решать вопросы по переезду в Канаду и Израиль. В команде агентства – опытные юристы, переводчики, адвокаты и нотариусы.

С чего начать путь к мечте? Для начала необходимо заполнить анкету на сайте агентства. Данная информация будет использоваться для подготовки рекомендаций по возможным способам приезда или иммиграции в одну из выбранных вами стран. Ваша личная информация будет использоваться только для целей анализа семейной ситуации и выбора иммиграционной программы.

Оплатить консультацию вы сможете онлайн. В стоимость услуги входит обработка данных и работа со специалистом непосредственно той страны, которую вы выбрали для лучшей жизни.