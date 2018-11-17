В тюменском салоне "Anna Mancini" прошла "Неделя меховой моды"

Автор фото: Евгений Шульц

В Тюмени прошла первая Неделя меховой моды - одно из уникальных мероприятий для тех, кто любит быть в курсе последних модных тенденций. В Доме меховой моды "Anna Mancini" в честь старта 8 ноября прошел показ коллекций меховых изделий из Италии.

С 9 по 14 ноября участие в Неделе меховой моды смогли принять все желающие. Гостям Дома меховой моды "Anna Mancini" была предоставлена уникальная возможность не только приобрести меховые изделия и аксессуары из новых коллекций итальянских мастеров по специальной цене, но и получить советы от стилистов, консультации от экспертов по созданию образов, уходу за верхней одеждой и мехами, хранению, чистке меховых изделий, а также пошиву эксклюзивной одежды.

Приятным бонусом для тех, кто приобрел в это время меховое изделие, станет розыгрыш ценного подарка на следующий, после завершения Недели меховой моды, день.

8 ноября на закрытом показе, с которого стартовала Неделя моды, на суд гостей были представлены новые итальянские коллекции меховых изделий. Практически ни кто из гостей не остался без призов и подарков от партнеров мероприятия: "Ауди центр Тюмень", ювелирный салон "Золотая лавина", бутик вин "Три бокала", ресторан "Ремезов", бутик по пошиву мужских изделий, костюмов и верхней одежды "Indever", итальянская лавка "Аберкина", клиника красоты "VIP MEN&VIP WOMEN".

Основательница и владелица Дома меховой моды "Anna Mancini" Елена Михайлова рассказала о том, как зародилась мысль о проведении события нового формата в Тюмени.

"Идея проведения мероприятий такого формата такого рода возникла очень давно, потому что на протяжении многих лет я обязательно посещаю ежегодную меховую выставку в Милане, где проходят показы ведущих производителей, обсуждаются тенденции грядущих сезонов, рождается мода, какой она будет в ближайшие пару лет. Мне всегда хотелось, чтобы это смогли увидеть наши клиенты, друзья нашего Дома меховой моды. Ну и конечно же однажды мы привезем в Милан коллекцию выполненную наши мастерами под брендом "Anna Mancini".

Также на мероприятии впервые гостям рассказали об энергии меха. Астропсихолог и приглашенный эксперт мероприятия Ирина Никитина поделилась: "Я сама являюсь клиентом салона "Anna Mancini", и нас объединяют долгие годы знакомства. Мероприятие эксклюзивно тем, что впервые в Тюмени открывается неделя меховой моды. Именно сейчас, когда приближается долгожданная зима, Италия стала частью Тюмени".

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"Все наши гости особенные. Мы приглашали тех, кто с нами уже давно, а также почетных гостей, которые могут стать нашими друзьями и клиентами.", - подчеркнула Елена Михайлова. Кроме того она приоткрыла завесу тайны о грядущих мероприятиях и о том, что ждет ценителей меховой моды в Тюмени: "Планы на будущее у нас грандиозные. Мы с завидной регулярностью будем привозить в Тюмень, в Дом меховой моды "Anna Mancini" специальных гостей. Это будут производители меха из Европы, а также российские производители, которые могут составить конкуренцию Италии. А на следующий год мы планируем предложить жителям Тюмени уже собственную коллекцию меховых изделий под брендом "Anna Mancini"

Специальным гостем показа стала советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций малого и среднего бизнеса Ольга Езикеева. Она отметила, что Елена Михайлова и салон "Anna Mancini" - это уникальный пример в нашем городе.

"Елена Михайлова ведет свой торговый бизнес в Тюмени уже давно. Это логично, что она пришла к созданию собственной продукции, хоть это и не промышленное производство, а производство небольших уникальных коллекций, но она уверенными шагами двигается к дальнейшему росту. Она отвечает за качество своим именем и не относится к числу тех бизнесменов, которые хотят продать товар, получить деньги и забыть про это. В то же время здание, в котором находится салон, сделано с такой любовью и изыском, что здесь приятно находиться. Елена Михайлова – человек, который создает нам настроение, и я желаю ей процветания, чтобы она прославила Тюмень в своих изделиях и действительно поучаствовала на выставке в Милане", - поделилась Ольга Езикеева.

Дом меховой моды “AnnaMancini” расположен в Тюмени по адресу Водопроводная, д. 16. Телефон: +7 (3452) 688-585.