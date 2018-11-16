Тюменцам предлагают проверить сердце в выходной

Завтра, 17 ноября, в Тюмени в поликлиниках города в очередной раз пройдет профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз она будет ориентирована на предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Для участия в ней не нужна предварительная запись.

В отделениях профилактики тюменцам предложат пройти экспресс-тестирование крови на холестерин, сахар. Им сделают электрокардиограмму, измерят артериальное давление, рост, взвесят и рассчитают индекс массы тела. Это обследование поможет узнать, имеются ли у человека факторы риска, способствующие возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Пациентов проконсультирует врач-кардиолог, даст рекомендации, при необходимости направит на дальнейшее обследование, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Акция пройдет во всех городских поликлиниках Тюмени, а также в ГБУЗ ТО "ОКБ № 2" (взрослая поликлиника, по прикреплению). Пациенты, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (известная как больница водников), могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8.