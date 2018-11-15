У дома-музея Распутина в тюменском селе установят памятный знак

Фото с сайта музея Г. Распутина muzey-rasputina.ru

Памятный знак установят на родине Григория Распутина в селе Покровском Ярковского района Тюменской области. Однако посвящен он будет событию, связанному с семьей Николая II. Презентация состоится 17 октября в 12:00, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Через родное село Распутина пролегал путь Николая II из Тобольска в Екатеринбург к месту расстрела. Как писал в своем дневнике сам царь, "В с. Покровском, была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна".

Исторические свидетельства говорят, что еще до ссылки Григорий Распутин предсказал императору визит на его родину, который произойдет незадолго до гибели Николая II.

Село Покровское входит в программу национального туристического проекта "Императорский маршрут", связывающий города и сёла России, имеющие отношение к Дому Романовых.