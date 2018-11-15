Двое юных тюменцев с редкими патологиями смогут слышать благодаря уникальным имплантам

Возможность воспринимать все многообразие звуков получили два юных жителя Тюменской области благодаря врачам ОКБ №2. Маленьким пациентам со сложными случаями вживили в кость за ухом специальные имплантаты, и вскоре они смогут полноценно слышать.

У семилетних Маши и Вовы крайне редкие врожденные патологии: двусторонняя атрезия слуховых проходов и микротия. У детей нет ушных раковин и слуховых проходов. По этой причине обычные слуховые аппараты, которые проводят звук через воздух, для таких пациентов неэффективны.

"Слух у детей сохранен, но глубоко внутри. В случае с этими детьми звук может проникнуть во внутреннее ухо только по костям черепа — иной "двери" для него нет. Установка звукового процессора с костной фиксацией для них — единственная возможность не утратить связь с миром и иметь возможность ощущать звуки", — рассказала Анна Коняхина, врач-сурдолог Медицинского центра М+, которая наблюдает Машу и Вову практически с рождения. Несмотря на то, что клиника частная, по некоторым видам медицинской помощи учреждение работает в системе ОМС.

В силу возраста на протяжении последних шести лет дети пользовались неимплантируемыми аппаратами костной проводимости, которые крепились с помощью мягкого бандажа — тугой ленты вокруг головы. Это было неудобно и некомфортно для малышей, но зато позволило им различать звуки и научиться говорить.

Сейчас костная ткань детей окрепла, и у врачей появилась возможность выполнить слухопротезирование имплантируемыми аппаратами костной проводимости, которые в арсенале медиков появились сравнительно недавно. Такие аппараты преобразуют электрический сигнал в механические колебания, которые посредством имплантата передаются на кости черепа, а через них — на улитку внутреннего уха. Устройства разработаны именно так, чтобы не затрагивать слуховой проход или среднее ухо, поэтому они могут обеспечить намного более четкое и естественное восприятие звука. Еще одно преимущество — ощущение физического и психологического комфорта благодаря свободным ушам: звуковой процессор из-за небольших размеров практически незаметен для окружающих, а способ ношения без бандажной ленты на голове очень удобен.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, технологии костного слухопротезирования тюменских врачей обучили коллеги из Дании. Оториноларингологов и сурдологов познакомили с техническими особенностями проведения операции и настройками программного обеспечения слуховой системы. Затем хирургам предоставили возможность попрактиковаться в установке имплантата на искусственной кости, после чего работа продолжилась в операционной.