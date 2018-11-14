Тюменцев приглашают на фестиваль документального кино "КинЗА"

IX фестиваль документального кино "КинЗА" пройдет в Тюмени 22–25 ноября. Кроме кинопоказов в городе состоятся мастер-классы и творческие встречи.

Тюменцам готовятся продемонстрировать лучшее из того, что было показано на ведущих киноплощадках страны — открытого фестиваля документального кино "Россия" (Екатеринбург), Международного фестиваля документального кино "Флаэртиана" (Пермь), Международного фестиваля документального кино "Делай Фильм" (Москва).

Открытие IX фестиваля документального кино "КинЗА" состоится 22 ноября в 16 часов в концертном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 2).

Тюменцев ждут встречи с известными режиссерами и сценаристами документального кино: Виктором Скубеем, Светланой Музыченко, Инной Демежко, Анной Моисеенко, Николаем Вершининым-Консовским.

Площадками показа фильмов станут порядка десяти локаций, основные из которых это ТГИК, Тюменская областная научная библиотека, Музейный комплекс имени Словцова, мультицентр "Моя территория".

Полную программу фестиваля можно найти в сообществе "Вконтакте".