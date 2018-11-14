"Тюменская марка" наградит лучшие предприятия Тюмени

Фото пресс-службы организаторов конкурса "Тюменская марка"

Сто дней проведения конкурса среди малого и среднего бизнеса города Тюмени "Тюменская марка" завершаются гала-концертом и церемонией награждения победителей. В течение октября "народные эксперты" посещали предприятия участников конкурса и голосовали за понравившиеся. В это время жители Тюменской области активно голосовали на сайте marka72.ru.

Как напоминают организаторы, предприятия и предприниматели боролись между собой за голоса народного жюри: тщательно готовились к визиту делегаций, придумывали интересные презентации своей продукции. В этом году отмечается высокая компетентность "народных экспертов. В их числе оказались депутаты областной и городской дум, общественники, руководители крупных предприятий, работники социальной сферы, журналисты и другие. Их оценки оказали влияние на дальнейшее формирование бизнес-стратегий многих участников конкурса.

Имена победителей в десяти номинациях конкурса держатся в секрете. Их назовут на торжественном гала-концерта 14 ноября в 15.00 в зале ДК "Нефтяник". "Готовится интересная программа, которую никто до этого не видел. Уверены, она придется по душе всем присутствующим. Конкурс "Тюменская марка" стал поистине народным" - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Елена Аверина.

Организаторы стремятся, чтобы концерт стал праздником для большой команды: участников, "народных экспертов", членов конкурсной комиссии, многочисленных партнеров и всех жителей региона.

Отметим, в рамках конкурса "Тюменская марка-2018" состоялось несколько красочных шоу, семь семинаров с участием ведущих консультантов региона, 4 неформальные встречи с участниками, около ста выездов на предприятия "народных экспертов", а также масштабная двухдневная выставка. Эксперты и представители бизнеса отмечают небывалый успех в организации и проведении конкурса в этом году.