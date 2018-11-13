Юным тюменцам покажут сказку про драконов и принцесс в старинном тюменском особняке

Фото пресс-службы ТМПО

Актеры театра теней "Ключ от сказки" покажут спектакль "Про драконов и принцесс" в музее "Дом Машарова" 17 ноября в 12:00, сообщили в пресс-службе музейно-просветительского объединения.

Юным зрителям расскажут классические и недавно сочиненные Юлией Кувшиновой истории про Принцессу Ужасную и Прекрасную, про Рыцаря и Спящую Красавицу. Дети в совместной игре и диалоге с персонажами спектакля придумают, чем закончится легенда о Драконе. Как и полагается, Принц разбудит Спящую Красавицу, и все дружно победят Дракона.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 24. Стоимость билета – 250 рублей. Справки и обязательная запись по телефону: 46-13-10. Мероприятие предназначено для детей от 4 до 7 лет. Количество мест ограничено.