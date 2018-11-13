Тюменцев приглашают на премьеру инклюзивного документального спектакля

Фото: группа "Инклюзивный театральный проект "PROжизнь"" / vk.com

В Тюмени состоится премьера инклюзивного документального спектакля "Я говорю". Все актеры и художники спектакля — люди с ограниченными возможностями здоровья.

По замыслу режиссера Юлии Вологжаниной, актеры будут делиться личными историями в разных театральных жанрах: куклы, пантомима, театральные этюды.

Организаторы инклюзивного театрального проекта "PROжизнь", нацеленного на социальную адаптацию инвалидов, центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с АУ СОНТО Центр реабилитации инвалидов. Проект получил грантовую поддержку от конкурса "Моя идея" и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Премьера пройдет 25 ноября, в преддверии Всемирного дня инвалидов, в доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26). Начало в 16 часов. Вход свободный, но необходима регистрация.