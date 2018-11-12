Московский ансамбль современной музыки выступил в Тюмени

Фото пресс-службы ТКТО

10 ноября с большим успехом в Тюменской филармонии прошел концерт Московского ансамбля современной музыки. Коллектив представил произведения самого актуального композитора всех времен — Иоганна Себастьяна Баха.

"Бах является одним из самых популярных композиторов, его творчество изучают в музыкальных школах. Произведения этого композитора играют очень много коллективов и музыкантов, — рассказала ведущая вечера. — Московский ансамбль привнесет свое видение в его музыку".

В основе концерта легли два произведения Баха — "Искусство фуги" и "Музыкальное приношение". В свое время композитор нигде не указывал, на каких инструментах они должны исполняться.

Традиционно "Искусство фуги" играют на клавишных инструментах, но в этот вечер ансамбль показал свою "транскрипцию" этого произведения. Гости филармонию услышали флейту, бас-флейту, кларнет, бас-кларнет, скрипку, виолончель и орган.

Московский ансамбль современной музыки создан в марте 1990 году композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии признанного лидера отечественной школы новой музыки Эдисона Денисова. Задачей коллектива была популяризация музыки современных композиторов: как зарубежных, так и отечественных. Московский ансамбль одним из первых прорвал информационный вакуум и представил на Западе новейшую российскую музыку, а у нас — творчество современных европейских авторов. Отличающийся высоким уровнем профессионализма коллектив быстро завоевал мировую популярность: ведущие российские и зарубежные композиторы доверяли ему свои премьеры и посвящали новые произведения. Значительное место в репертуаре коллектива принадлежит музыке молодых отечественных и иностранных авторов.

Концерт в Тюменской филармонии прошел в рамках программы министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.