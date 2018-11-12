Андрей Чувашов: В этом году Денис Мацуев на своем фестивале задал новую высокую содержательную планку

Фото пресс-службы ТКТО

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева - это всегда одно из самых значимых культурных событий в жизни Тюмени. В этом году традиционный фестиваль пройдёт с 2 по 4 декабря. В преддверии долгожданного события директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов рассказал, что ждет тюменцев на фестивале в этом году.

Андрей Владимирович, расскажите, чем будет отличаться этот фестиваль от других предыдущих?

Основная идея и форма фестиваля осталась неизменной, но в этом году программа ставит своей задачей погружение в лучшие образцы мировой классической музыки. Особенность программы можно охарактеризовать следующим слоганом: "Классика без границ" в сольном, ансамблевом и оркестровом звучании. Прошлые фестивали включали в себя концерты разной стилистической направленности, в том числе и джазовые, а в этом году художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев решил максимально наполнить содержательную часть, включив в программу лучшие образцы классического музыкального наследия.

И мы надеемся, что данный фестиваль встанет в один ряд с такими именитыми фестивалями как "Звезды на Байкале", "Крещендо", где основной упор делается на высокие образцы произведений академического искусства.

Во всех концертах непременно будет играть Денис Мацуев, особенно хочется отметить второй день фестиваля, 3 декабря, где прозвучат в его сольном исполнении произведения С. Рахманинова и Л.Бетховена.

Тюменский филармонический оркестр сыграет с маэстро Мацуевым?

Да, конечно, в этом году оркестр будет принимать участие в двух концертах – на открытии и закрытии фестиваля, что случится впервые в его истории. Денис Леонидович таким образом хочет в очередной раз придать значимость замечательному молодому коллективу среди слушателей. Стоит отметить, что он сам является одним из идейных вдохновителей создания в Тюмени симфонического оркестра, чему мы безмерно рады и благодарны ему за это.

В этом году примут ли участие в фестивале юные таланты?

Да, Денис Мацуев не мог обойти стороной и эту "историю". В разные годы на нашей сцене вместе с ним играли молодые талантливые исполнители. 2 декабря к нам приедет победитель прошлого сезона телевизионного проекта "Синяя птица" Матвей Блюмин. Ему всего лишь 14 лет, но он уже является лауреатом и обладателем Гран-при многих национальных и международных конкурсов. Это очень одаренный молодой скрипач.

На фестиваль приедут приглашенные солисты?

Мы ждем приезда нескольких солистов. Это Борис Бровцын (скрипка), Нарек Ахназарян (виолончель), Зарема Горбунова (флейта), Софья Кипрская (арфа). Все они уже состоявшиеся артисты, которые подарят слушателям 3 и 4 декабря незабываемые впечатления от музыки.

Состоится ли традиционный концерт "Новые имена"?

В третий день фестиваля в 16-00 в органном зале пройдет концерт стипендиатов межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена". И, впервые в истории, лучшие из стипендиатов получат приглашение на бесплатное обучение в творческой школе "Новые имена" в Суздале, президентом которой с 2008 года является Денис Мацуев.

Следите ли Вы за судьбой ребятишек, которые стали стипендиатами "Новых имен"?

Мы постоянно с ними общаемся, следим за их творчеством. Они принимают участие в концертах с нашим оркестром, кроме того у нас есть конкурс "Солист оркестра", и многие из этих ребят там участвуют. Конечно, они вырастают, уезжают учиться в другие города, но мы надеемся, что они впоследствии вернутся на родную землю и не исключено, что кто-то из них войдет в коллектив Тюменского оркестра.

Что пожелаете тюменскому слушателю?

Я искренне рад, что союз Тюменской филармонии и Дениса Мацуева с каждым годом становится всё более крепким, а творческое содружество разнообразным и плодотворным. В программе фестиваля 2018 — уникальные концерты, и мы приглашаем в концертный зал всех жителей и гостей города! Желаю всем получить истинное удовольствие от концертов этого замечательного музыканта.

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Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.