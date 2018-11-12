Купить теплоблок и заказать строительство дома можно в компании "Абсолют"

12:36 12 ноября 2018
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Фото ПСК "Абсолют"

Уникальную технологию строительства использует компания "Абсолют" при возведении домов из теплоблоков. Такая технология позволяет строить дома любых размеров при температуре до -10 градусов.

Все начинается с фундамента. Возведение стен из теплоблоков поможет сэкономить на фундаменте и в плане усилий, и в плане затрат. Теплоблоки относительно легкие, нагрузка на фундамент невелика - это позволяет снизить его стоимость приблизительно на 50%.

Следующий этап строительства –  возведение стен. Заместитель директора компании Николай Клепиков делится технологией строительства:  "Под первый ряд блоков укладываем гидроизоляцию, для нее подходит два слоя рубероида. Первый ряд блоков кладем на цементно-песчаный раствор: заботимся о его тщательном выравнивании, так как ровный первый ряд – залог успеха для кладки последующих. Следующие ряды укладываем при помощи наносимого на несущую часть блоков клея, а образовавшиеся пустоты заполняем строительной пеной. Непрерывно контролируется правильность укладки и через каждые 3-4 ряда происходит армирование".

Кроме уникальности самого материала, потребителей привлекает широкий выбор конфигурации и размеров изделий: от блоков рядовых половинчатых и угловых небольших размеров до массивных оконных балок, а также различные цвета и фактуры облицовочного слоя.

"С 1 октября мы запустили специальные акции для наших клиентов. Так, например, при оплате блока в октябре дарим скидку на материал 10%. Скидки действуют и в другие месяцы: в ноябре — 9%, декабре — 8%, январе — 7%, феврале – 6% и в марте — 5 % на теплоблок. На все зимние заказы теплоблока действует акция по его бесплатному хранению до 1 июня 2019 года", — подчеркивает директор компании "Абсолют" Руслан Семенов.

В социальной сети "ВКонтакте" компания "Абсолют" запустила серию полезных статей о строительстве, там же вы можете задать интересующие вас вопросы, а эксперты компании с удовольствием ответят на них. Официальный сайт организации расскажет будущим клиентам о последних новостях и преимуществах компании.

Уточнить подробности можно по телефонам +7-(3452)-60-48-84, +7(929)-26-94-884, либо посредством электронной почты manager@absolutstroi.ru. Офис продаж расположен по адресу г. Тюмень, улица Полины Осипенко 81 корп. 4, офис 4/11б.

Теги: строительные материалы , строительство , строительство жилья
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