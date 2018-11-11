Тюменские мастерицы передают средства на помощь детям с ДЦП

Фото дизайнера Нины Ручкиной

В Тюмени в крупных торговых центрах проводят "хэнд-мейд" ярмарки. Мастерицы представляют свои изделия без оплаты аренды, а часть средств с продажи передают в благотворительный фонд "Давай дружить", который помогает детям в борьбе с ДЦП.

Как рассказала создатель фонда, советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, благодаря проведению таких мероприятий у Тюмени появился сувенирный авторский платок "Давай дружить", на котором изображены известные достопримечательности региона: Софийско-Успенский собор Тобольского кремля, тюменские мост Влюбленных, Дворец бракосочетания и здание драматического театра. Автором стала дизайнер из Екатеринбурга Нина Ручкина. Часть средств от продажи аксессуара также идет на благотворительность, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам руководителя фонда Татьяны Тихомировой, согласование эскиза заняло около шести месяцев: нужно было определиться с цветом и композицией. Когда все было согласовано, заказали первую партию в 800 платков в подарочной упаковке. Все они уже почти распроданы, планируется делать дозаказ.

"Кроме того, готов новый эскиз тюменского платка по мотивам сказки "Конек-Горбунок", ведется поиск инвесторов", - добавила Татьяна Тихомирова.