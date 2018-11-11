Выбор спикеров на talk-форум Культuritsa предоставили тюменцам

Фото группы Культuritsa "ВКонтакте"

Организаторы talk-форума Культuritsa предложили тюменцам выбрать, кто выступит спикерами на мастер-классах. Порекомендовать эксперта, указав его регалии, можно в группе во Вконтакте.

Как пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", в программе форума запланированы мастер-классы от экспертов из стран СНГ по направлениям: творчество, креативные индустрии, урбанистика, медиа и социальное предпринимательство.

"Мы хотим, чтобы форум был продуктивным и интересным для тюменцев, чтобы они смогли найти единомышленников, заиметь полезные связи для своей деятельности и поработать с профессионалами в каждой направленности. А для того чтобы встречи прошли плодотворно и увлекательно, мы предложили тюменцам принять участие в выборе экспертов", — отметила Дарья Ермакова, руководитель проекта.

Также на форуме пройдет вопрос-сессия с региональными представителями направлений совместно с приглашенными гостями из СНГ, фудкорт с едой разных стран и национальностей и интерактив в формате гостевин, где участники форума познакомятся с культурой соседних народов.