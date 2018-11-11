Георгий Елаев представит Тюмень на крупнейшем комикс-фестивале в мире

Источник: группа "SPACE COW" ВКонтакте

Тюменский художник, создатель персонажа Тюмэна и основатель лавки комиксов Space Cow Георгий Елаев примет участие в крупнейшем фестивале Comic Arts Brooklyn в США, который состоится 11 ноября в Нью-Йорке (США). Он представит сибирскую школу комиксов и рисованные истории тюменцев.

Издательство Space Cow Press, занимающееся выпуском рисованных историй тюменских художников, значится в официальной программе фестиваля. Георгий Елаев повез в Америку тираж англоязычных зинов (любительских журналов) тюменских авторов, среди которых - цветная мини-версия Тюмэна. Ее автор самостоятельно переводил и красил по ночам целый месяц, пишет "Вслух.ру".

Георгий Елаев рассказал, что работа над финалом Тюмэна продолжается, но не так быстро, как хотелось. Закончить получится лишь во второй половине ноября. В книге также будут отражены приключения тюменского художника на Comic Arts Brooklyn.