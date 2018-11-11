Будущие сисадмины из тюменского колледжа приступили к первой практике

Источник: группа "Колледж цифровых и педагогических технологий" ВКонтакте

Студенты Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий по специальности "Сетевой и системный администратор" начали отрабатывать полученные знания на деле. Будущие сисадмины проходят практику на крупных предприятиях и в организациях Тюмени и Тюменской области.

На этом направлении обучают специалистов, которые поддерживают правильную работу локальной вычислительной сети, компьютерной техники и программного обеспечения, а также отвечают за информационную безопасность организации. В рамках учебного плана студенты учатся проектировать и модернизировать сетевую инфраструктуру, организовывать администрирование, управлять сервисами, обслуживать объекты, пишет "Мегатюмень".

Как рассказал директор колледжа Валерий Черепанов, на теоретических занятиях студенты получают знания об общих принципах построения сетей, архитектуре протоколов, видах коммуникационных устройств, средствах тестирования и анализа, принципах построения высокоскоростных сетей, безопасности, типах серверов, взаимодействии различных операционных систем. Практическая работа заключается в подключении сетевого оборудования и поддержке его работы, умении диагностировать и устранять неисправности, выполнять профилактические работы.

Для обучения таких специалистов колледж оборудован современным оборудованием: здесь имеется необходимое программное обеспечение, специализированная мебель.

Отметим, во время практики работодатели отмечают наиболее старательных и перспективных студентов и после окончания колледжа приглашают на работу.