В Тюмени растет количество станций зарядок для электрокаров

В Тюмени в 2019 году планируют установить пять новых станций зарядки для электромобилей. В настоящее в областной столице расположено шесть таких станций: в аэропорту "Рощино", на автовокзале, возле торговых центров и у городской администрации.

На начало 2017 года в Тюмени было 25 электрокаров, в настоящее время зафиксировано около 50 таких автомобилей. Эксперты прогнозируют, что к концу 2020 года число владельцев электрических автомобилей в областной столице вырастет до 250. Всего в России с начала 2018 года продано 1 тыс. 800 электромобилей.

По мнению кандидата технических наук, доцента ТИУ Ильи Анисимова, к 2013 году две трети основных мировых автомобильных брендов перейдут на выпуск электрокаров. Например, компания "Вольво" уже заявила, что к 2020 году переведет на электротехнический двигатель весь парк автомобилей, пишет ИА "Тюменская линия".

Как отмечают эксперты, многое будет зависеть от готовности инфраструктуры для подзарядки таких автомобилей. Регионы, которые обратят больше внимания на решение этого вопроса, будут способствовать наполняемости рынка такими авто.