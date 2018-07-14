В Тюмени растет количество электромобилей

Около 350 электромобилей могут появиться в Тюмени к 2025 году. Такое заявление сделал кандидат технических наук, доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта" ТИУ и руководитель подпроекта "Тюменская область – регион транспорта будущего" Илья Анисимов.

Сейчас в городе около 40 электрокаров, но еще полтора года назад в Тюмени было официально зарегистрировано только 10 электромобилей, сообщает "Вслух.ру".

По прогнозу ТИУ, для нормальной работы [зарядных станций], чтобы не было очередей, в Тюмени должно быть около 1500 станций медленной зарядки.

Анисимов считает, что развивать сеть зарядных станций необходимо в том числе и на придорожных и плоскостных парковках, а также на территориях торговых центров и придомовых зонах. "В последнем случае человек сможет оставлять машину на всю ночь – вечером поставил, утром выехал", - добавил эксперт.

Уже три зарядные станции были установлены в Тюмени в прошлом году компанией "Тюменьэнерго" около ТРЦ "Гудвин", "Галерея Вояж" и "Панама". Причем, в течение первого года пользоваться заправками можно совершенно бесплатно. До 2018 года появится еще три новых зарядных станции для электромобилей, соответствующее соглашение подписала городская администрация с компанией СУЭНКО.