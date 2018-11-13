Число электромобилей в Тюменской области дойдет до трех сотен к 2020 году

Фото: ПАО "СУЭНКО"

На дорогах Тюмени постепенно растет количество электрокаров. В июле 2017 года по городу передвигалось 7 машин на электродвижке, к концу 2017 их стало 10, к февралю 2018 — 25, на сегодня количество достигло 50 единиц. По данным стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, количество электромобилей в Тюменской области к 2020 году может достичь 350 единиц. Новый толчок развития рынку может дать создание зарядной сети на трассе и то, что к 2020 году производители электромобилей прогнозируют выпуск машин, которые на одной зарядке смогут проехать 1000 км.

В ноябре 2017 года началось сотрудничество ПАО "СУЭНКО" и администрации Тюмени с установки первых тестовых зарядных станций в городе. Ко Дню города в июле 2018 года энергокомпания смонтировала еще три зарядные станции в центре города и около двух крупных торговых центров. На торжественном открытии с электромобилистами были заключены договоры и выданы RFID-карты для доступа к зарядным станциям.

По сведениям пресс-службе СУЭНКО, отчеты станций показали, что в среднем за месяц проходит около 90 зарядных сессий, среднее время которых до 30 минут, среднее потребление — 8 кВт⋅ч. Самая востребованная зарядная станция на сегодня расположена у ТЦ "Кристалл".