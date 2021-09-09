В СУЭНКО рассказали, сколько в Тюмени электромобилей

В 2016 году в Тюмени было зарегистрировано три электромобиля, на сегодня их почти 200, за два года потребление электроэнергии на зарядках СУЭНКО выросло почти в 4,5 раза, сообщили в пресс-службе компании.

Одна из причин роста – динамичное развитие инфраструктуры электротранспорта. Только за последние четыре года СУЭНКО установила в регионе семь бесплатных зарядных станций. Четыре из них общедоступные: три в Тюмени и одна в Тобольске. При этом в областной столице электромобилисты имеют право бесплатной стоянки на многоуровневой парковке на набережной и на паркинге по улице Первомайской, 20.

По данным агентства "Автостат", на 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10 836 электромобилей. Это на 71% больше, чем в прошлом году. Ссылаясь на данные агентства Bloomberg, в СУЭНКО заявили, что автомобили с ДВС и к 2040 году займут как минимум две трети мирового авторынка. Подобный рост ожидают и в России. К 2024 году в стране планируется выпустить 25 тысяч электромобилей и открыть 9 тысяч зарядных станций. Такие показатели зафиксированы в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утверждённой правительством РФ.