Многодетные тюменцы и владельцы электромобилей не будут платить за муниципальные парковки

09:15 12 апреля 2022
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Семьи с тремя и более детьми, а также владельцы электроавтомобилей в Тюмени не будут платить за пользование платными муниципальными парковками, постановление об этом подписал глава города Руслан Кухарук. 

Изменения в правила пользования платными парковками для многодетных внесены по просьбе регионального отделения партии "Единая Россия", сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. 

Порядок действий будет опубликован в официальных источниках, но если коротко: представитель многодетной семьи сможет внести посредством личного кабинета на Портале услуг Тюменской области одно транспортное средство в реестр.

Владельцы электромобилей тоже освобождены от оплаты стоянки на платных муниципальных парковках для "увеличения доли транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем (электромобилей)". Привилегией могут воспользоваться те, чьи ТС включены в реестр электромобилей, отметил глава города.

Теги: автопарковки , льготы , многодетные семьи , электромобили
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