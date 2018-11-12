Как от размера кухни зависит качество жизни

Почему люди любят открытые пространства?

Большое внимание европейцы уделяют своему психическому здоровью и творческой составляющей. Поэтому, проектируя жилые помещения, архитекторы продумывают пространство таким образом, чтобы взгляд жильцов как можно меньше сталкивался с препятствиями и упирался в стену. Свободный взгляд формирует простор мыслей и свободу самоощущения. В интерьерах они часто используют белые или светлые стены, что еще больше расширяет пространство. Много света внутри помещения дает мозгу сигналы спокойствия. Исходя из этого принципа, большие пространства, где собирается семья и гости, не принято делить на несколько комнат. Готовят, принимают пищу и гостей европейцы в одном просторном помещении - кухне-гостиной. Они не хотят во время готовки находиться в небольшой кухне отдельно от гостей. Проблему с запахами решают с помощью мощной вытяжки. Европланировка дает возможность легко трансформировать пространство при изменении жизненных обстоятельств. Например, если понадобилось рабочее место, его можно безболезненно для семейного бюджета организовать в гостиной. Так, кухни-гостиные стали неотъемлемой частью современной жизни. А вот спальные комнаты, напротив, стараются сделать небольшими и уютными, чтобы создать чувство уединенности и безопасности. К слову сказать, даже комнатность квартиры считают по количеству спален.

С недавнего времени понятия “европланировка” и “функциональность” прочно закрепились и в России. Девелоперы стали перенимать опыт более развитых стран: развивать квартирографию и усовершенствовать проекты. Так, одним из основных критериев евроквартиры - стали объединенные кухни-гостиные. После пресловутых “хрущевских” кухонь в 6 кв.м., квартиры в эконом-сегменте с кухнями-гостиными от 16 до 20 кв.м. стали пользоваться большим спросом по нескольким причинам:

- Оптимизируется общая площадь квартиры - уже не нужно выделять два отдельных помещения. Увеличилась функциональность одного единого пространства;

- Отпадает необходимость ходить в соседнюю комнату с тарелками и кружками, если в гостиной собираются друзья;

- Проводить время с семьей и при этом готовить ужин можно одновременно;

- При грамотном зонировании кухня-гостиная может выполнять еще и смежные функции: кабинет или игровая для ребенка.

В Тюмени формат Евроквартир прочно закрепился за Микрорайоном “Звездный Городок”. Первое, что приходит на ум любому тюменцу, вспоминая про этот проект - Евротрёшки. Пожалуй, именно застройщик “Снегири” стал первым внедрять новые планировочные решения для города - Евроквартиры. Делать большие кухни-гостиные, показывать на планировках функциональное назначение каждого квадратного метра, продумывать не просто зонирование, а жизнь в каждой из квартир. На что тюменцы, несомненно, ответили повышенным интересом и любовью к европланировкам, теперь они востребованы как в больших квартирах, так и в малогабаритных.

Сегодня евроквартиры стали, по-настоящему, визитной карточкой компании “Снегири”, поэтому застройщик внедрил этот формат в своем новом проекте в центре города на набережной - Европейский Берег. Так, проект стартовал с продажами только в июле, а 50% евродвушек уже раскуплено. Надо сказать, что успех проекта обусловлен не только европланировками, но и высокими темпами строительства. Микрорайон растет на глазах. За 4 месяца построено 6 этажей дома Барселона. Европейский образ жизни ждет тюменцев прямо в центре Тюмени.

В преддверии новогодних праздников, застройщик дарит Тюменцам скидки 300 000 рублей на полюбившиеся Евротрёшки. Все, кто хочет качественно изменить свою жизнь и опробовать новый формат евроквартир, успевайте!

Подробнее с проектом можете ознакомиться на сайте https://eurobereg72.ru/