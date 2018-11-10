Тюменские оркестры сошлись в творческом поединке на сцене ДК "Нефтяник"

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

Грандиозное событие состоялось вчера на сцене Дворца культуры "Нефтяник". В творческом поединке сошлись Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Л.Ф. Беззубова и Тюменский духовой оркестр. В зале был полный аншлаг, а артистов искупали в овациях.

"Битва оркестров" – под таким названием прошел батл. Мероприятие стало открытием феерического праздника осени "Осенняя рапсодия". Организаторы концерта, Департамент культуры Администрации города Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень", готовились удивить тюменцев и гостей города, и у них это вышло с большим успехом.

"Такого концерта я еще не видела. Столько творческих композиций прозвучало в исполнении оркестров и солистов, что просто захватывало дух. Современные композиции в таком исполнении были услышаны нами впервые. Мероприятие такого формата достойно всероссийского уровня, это должны услышать все", – поделилась впечатлениями одна из зрительниц концерта.

Кроме классических композиций в исполнении оркестров прозвучали мелодии современных исполнителей, таких, как Lady Gaga, Beyonce, The black eyed peace и других. Своими творческими композициями гостей радовали солисты Наталья Малаенко и Михаил Шепеленко.

В зале были установлены специальные измерители шума, которые определили, что оба оркестра победители, дирижеры Владимир Лавришин и Тимур Бахров пожали друг другу руки и пообещали и дальше радовать публику своим творчеством.

Это было только начало фестиваля "Осенняя рапсодия", впереди зрителей ждет еще много сюрпризов. 9 ноября в ДКиТ "Торфяник" состоится "Детская осенняя рапсодия", в которой примут участие творческие коллективы Домов культуры "Водник", "Орфей", "Торфяник" и школ искусств города Тюмени.

11 ноября в 16:00 в ДК "Нефтяник" зрителей закружит Осенний MIX. Увлекательную программу готовят ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка" и фольклорный ансамбль "Росстань". В одной программе прозвучат народные песни, романсы, мелодии советской и зарубежной эстрады. Произведения разные по звучанию, но одинаково узнаваемые и любимые слушателями на русском, итальянском и испанском языках.

17 ноября в 18:00 в ТРЦ "Кристалл" состоится субботний концерт одного из самых успешных музыкальных коллективов города Тюмени – вокал-бэнда "Матрица". В программе хиты и самые свежие треки.

Всех желающих приглашают на грандиозный праздник осени. Вход на мероприятия бесплатный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах ДК "Нефтяник" и ДКиТ "Торфяник".