Московский ансамбль современной музыки даст концерт в Тюмени

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) выступит в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии 10 ноября.

Московский ансамбль современной музыки всегда имеет дело только с тем, что живо и актуально. 10 ноября – с музыкой Иоганна Себастьяна Баха - самого актуального композитора всех времен.

В центре внимания – загадочное и мистическое "Искусство фуги", а также ричеркары, хоральные прелюдии и трио-соната. С Бахом "масмовцы" поступят абсолютно нетипичным для себя образом, а именно – не изменят ни одной ноты и не станут перемежать с опусами современных авторов.

Но уж в инструментарии дерзкий МАСМ возьмет свое! На бас-кларнете и басовой флейте Баха никто другой не исполняет – этих инструментов в его время просто не существовало. Но это уже частности: главное будет читаться между нот – в исполнительском почерке. Когда специалисты в современной музыке берутся за старинных мастеров, те только выигрывают. Сплошная свежесть, радость и польза.

Ансамбль создан в марте 1990 г. композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии признанного лидера отечественной школы новой музыки Эдисона Денисова. Задачей коллектива была популяризация музыки современных композиторов: как зарубежных, так и отечественных. Московский Ансамбль одним из первых прорвал информационный вакуум и представил на Западе новейшую российскую музыку, а у нас — творчество современных европейских авторов. Отличающийся высоким уровнем профессионализма коллектив быстро завоевал мировую популярность: ведущие российские и зарубежные композиторы доверяли ему свои премьеры и посвящали новые произведения. Значительное место в репертуаре коллектива принадлежит музыке молодых отечественных и иностранных авторов.

Ансамбль объединяет известных московских солистов-виртуозов, чьи имена широко известны за пределами страны. На сегодняшний день по качеству исполнения этот ансамбль по праву можно отнести к лучшим российским коллективам. А его просветительскую деятельность в области современной музыки сложно переоценить.

Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.