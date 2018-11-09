Вокал-группа "Санрайз" выступила в Казахстане

Тюменская вокал-группа "Санрайз" с успехом покоряет новые города, не стал исключением и город Петропавловск в республике Казахстан. Коллектив был приглашен выступить на VX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщили в пресс-службе ТКТО.

"Для нас это очень большое событие, - рассказала вокалистка группы Лариса Шакирова. – Мы никогда не выступали на таком важном и значимом мероприятии. Сотрудничество между Россией и Казахстаном растет и укрепляется. Прекрасно то, что наши страны стали обмениваться своим культурным наследием. Поездка нам очень понравилась. Здесь очень добрые и гостеприимные люди".

Группа исполнила попурри из песен о Тюменской области, а также советские песни. По словам Ларисы, зал пел вместе с ними и само выступление прошло на "Ура". Кроме того, "Санрайз" пригласили выступить на фестиваль, который пройдет в 2019 году в Южном Казахстане.

Коллектив получил Благодарственное письмо от Акима Северо-Казахстанской области. "Пусть каждый ваш выход на сцену приносит творческие открытия, а поклонникам ярких дарований – радость, тягу к прекрасному и любовь к жизни. Желаем в дальнейшем сохранять лучшие музыкальные традиции, закрепленные в народных традициях и способствовать развитию культурного и духовного потенциала общества", - отметил в своем письме Аким.

Гастрольная деятельность группы продолжается. Впереди выступления в Тюмени и Тюменской области.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.